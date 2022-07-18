Ирина Венедиктова впервые прокомментировала ситуацию, связанную с решением президента Владимира Зеленского о ее отстранении от работы на должности генпрокурора.

Комментарий она опубликовала в Фейсбуке.

В начале она призвала людей не распространять от ее имени какие-либо утверждения, не имеющие к ней никакого отношения.

"Ответственно заявляю, что по состоянию на данный момент я не обсуждала этот вопрос ни с одним человеком. И сейчас я тоже воздерживаюсь от комментариев по одной простой причине: не время. Я была назначена на эту должность уже будучи ответственным и морально зрелым человеком, а за последние два года всерьез повзрослела. Не могу представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому, так сказать. Иными словами, как только завершится стадия "урегулирования" сложившейся ситуации в адекватном и понятном для всех сторон ключе, я дам исчерпывающий комментарий", - пообещала Венедиктова.

По ее словам, ей есть чем гордиться на занимаемой должности, она показала "хорошие результаты работы". Она поставила себе в заслугу объединение "юридической, профессиональной, криминально-процессуальной мировой элиты вокруг проблем Украины в интересах Украины".

"Разговоры на подобные темы в этом кругу людей – без эмоций, не на фоне дешевых слухов, смотря всем собеседникам в глаза. Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам. Я не могу и не собираюсь спорить с мнением или решением президента – президент в своем праве принимать решения, в том числе сейчас обсуждаемое. Процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другой нет, другая не предусмотрена законом", - резюмировала Венедиктова.

На пост Венедиктовой отреагировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Комментарий отстраненной генпрокурора двух словах: пока не время комментировать, но Венедиктова не может себе "представить, что подобные вопросы могут решаться кулуарно, без выражения взаимного уважения, не по-деловому". Также она намекает, что считает своё отстранение незаконным, так как "процедура увольнения генпрокурора всем хорошо известна, другая не предусмотрена законом" (процедура - увольнение через Раду, но Зеленский, как известно, пошёл по другому пути - отстранив Венедиктову).

В общем, недовольство и обида сквозит в каждом предложении, но прямо перечить президенту Венедиктова не решается

К слову, ещё один вывод, который можно сделать из комментария Венедиктовой по поводу ее отстранения, это то, что она не хочет увольняться "по собственному" и предлагает Зеленскому самому подать представление на ее увольнение с поста генпрокурора.

"Если соответствующее постановление будет зарегистрировано в стенах парламента, я ни на секунду не задумаюсь и прибуду на отчет к народным избранникам", - написала Венедиктова.

Видимо, предложение писать заявление на увольнение ей уже поступило (или поступит в ближайшее время). Но она на него не соглашается. По крайней мере пока.

", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала, что одна из причин, почему главу СБУ Ивана Баканова и Венедиктову не уволили, а именно отстранили с должностей, - это отсутствие кандидатов на замену.

Также мы разбирались в подоплеке этого решения Зеленского.