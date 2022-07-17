Основатель SpaceX Илон Маск отстранил от должности советника по вопросам благотворительности в связи с тем, что его деятельностью заинтересовалось ФБР.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Агент ФБР начал проводить предварительные проверки в рамках работы по отслеживанию иностранного вмешательства в деятельность американских компаний... Агент ФБР был обеспокоен тем, что новичка так быстро приняли в ближайшее окружение Маска", - говорится в сообщении издания.

По информации газеты, указанный советник по фамилии Курганов отвечал за акции Tesla, которые должны были быть направлены на благотворительность. На данный момент ФБР не предъявило ему никаких обвинений.

Ранее мы писали, что Илон Маск потерял за день почти 17 млрд долларов, решив сократить штат Tesla из-за плохого предчувствия по поводу экономики. Кроме того, Маск приказал своим сотрудникам вернуться в офис на 40 часов в неделю или "притвориться, что они работают в другом месте".

Также "Страна" сообщала, что компания SpaceX выплатила четверть миллиона за молчание уволенной стюардессе, которая делала массаж Илону Маску.