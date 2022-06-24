Сын американского бизнесмена, миллиардера, генерального директора компании Tesla и основателя SpaceX Илона Маска официально стал девушкой и поменял имя и фамилию.

Ксавье Маск в апреле потребовал в суде, чтобы ему сменили имя в соответствии с гендерной идентичностью. Он также заявил, что больше не хочет жить с биологическим отцом и быть связанным с ним каким-либо образом.

Суд удовлетворил эти требования, и Ксавье Маск официально стал девушкой по имени Вивиан Дженна Уилсон.

Илон Маск женился на его матери, канадской писательнице Джастин Уилсон в 2000 году. В 2002 году жена родила ему сына по имени Невада, спустя десять дней умершего от синдрома внезапной детской смерти.

Затем жена Маска родила близнецов – Ксавье и Грифина, и тройняшек – Демиана, Кая и Сесона, зачатых с помощью ЭКО. Миллиардер развелся с Джастин Уилсон в 2008 году.

Ранее "Страна" писала, что в США с апреля можно будет указать "Х" в графе "пол" паспорта. Это сделано для тех людей, которые не относят себя ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

Также мы рассказывали, что Международная федерация плавания (FINA) запретила трансгендерным спортсменам участвовать в женских турнирах.