Президент США Джо Байден после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии заявил журналистам, что в разговоре сказал Мухаммеду бен Салману о его ответственности за убийство журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Об этом сообщает телеканал Fox.

После этого глава МИД Саудовской Аравии заявил, что "не слышал таких слов" на встрече.

Байдена опять спросили, что было на самом деле.

"Министр иностранных дел Саудовской Аравии сказал, что не слышал, чтобы вы обвиняли наследного принца в убийстве Хашогги. Он говорит правду?" — спросил репортер.

"Нет", — быстро ответил Байден.

Между тем ряд СМИ, в том числе арабских, со ссылкой на источник приводят слова бен Салмана на встрече.

Тот якобы припомнил Байдену "ошибки США" в Ираке в ответ на упоминание о Хашогги, поднял тему убийства журналистки из Палестины, а также заявил, что рядом с США останется только НАТО, если они будут навязывать свои ценности.

Ранее "Страна" публиковала итоговое заявление Байдена и короля Саудовской Аравии, в котором не упоминалась Россия, как и критика в ее адрес.

Также мы писали, что Байдену не удалось договориться с Эр-Риядом об увеличении добычи нефти для снижения цен.