Президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме. Об этом сообщает администрация Байдена.

Сообщается, что симптомы у президента умеренные и он продолжает работать удалённо.

Впрочем, накануне Байден также нечасто появлялся на публике, поскольку был серьезно занят. 19 июля Белый дом даже был вынужден объяснять, почему в графике президента США Джо Байдена уже три дня не было публичных мероприятий.

"Если вы не видите чего-то в публичном расписании, это не значит, что не происходит много работы", - сообщал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби.

А пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что у Байдена в последние дни были встречи с высокопоставленными представителями администрации. "Он был очень занят, разбираясь с проблемами американцев", - сказала Жан-Пьер.

Ранее Байден заявил, что у него появился рак после загрязнения окружающей среды.

Также Байден встречался с наследным принцем Саудовской Аравии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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