В среду, 20 июля, первая леди Елена Зеленская во время официального визита в США встретилась с президентом Джо Байденом и его супругой Джилл.

Президент США преподнес цветы супруге президента Украины и встретил ее автомобиль перед Белым домом.

После этого прошла встреча Елены Зеленской и Джилл Байден. На ней обсуждалась поддержка Украине от США.

В Белом доме обнародовали официальные фото с этой встречи. Причем отдельное внимание уделили ногам первых леди, опубликовав их фото крупным планом.

Елена Зеленская и Джилл Байден. Фото: The White House

Также сегодня Елена Зеленская выступит перед американскими законодателями на Капитолийском холме.

Накануне Владимир Зеленский заявил, что она "будет говорить от имени всех украинских матерей и женщин".

Напомним, что супруга Байдена приезжала в Украину весной, где в Ужгороде встретилась с Еленой Зеленской и посетила центр для эвакуированных.

Сам Джо Байден после инаугурации в Украину пока не приезжал. Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что "приглашение от президента Зеленского остается открытым" и что визит президента США Джо Байдена в Киев произойдет, когда "совпадут графики президентов США и Украины".