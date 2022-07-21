Президент США Джо Байден заявил, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.

Об этом глава Белого дома сказал в штате Массачусетс, где выступал с речью, посвященной борьбе с последствиями кризиса, вызванного климатическими изменениями.

Глава государства напомнил, что многие заводы по всей стране выбрасывают "токсичные вещества, смог, парниковые газы".

"Это виды загрязнения, которые способствовали возникновению чрезвычайной ситуации в отношении климата, с которой мы сегодня сталкиваемся", - отметил он.

Байден рассказал, что жил в городе Клеймонт (штат Делавэр), рядом с которым было много нефтеперерабатывающих заводов и где постоянно дул сильный ветер.

"Когда мы переехали в Делавэр, я жил в многоквартирном доме, а чуть дальше по дороге была небольшая школа, в которую я ходил… Моя мама отвозила нас, чтобы мы не ходили пешком. И знаете, что происходило в первые заморозки? Приходилось включать стеклоочистители, чтобы буквально смывать нефтяные пятна со стекла автомобиля. Вот почему у меня - и многих других людей, с которыми я вырос, - рак. И вот почему в течение долгого времени в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране", - сказал президент.

Осенью "Страна" писала, что врачи обнаружили у Байдена трубчатую аденому - доброкачественное, но потенциально предраковое образование.

А незадолго до этого Белый дом обнародовал врачебное заключение о том, может ли Байден выполнять обязанности президента.