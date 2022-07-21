В сети интернет появилось письмо врача Джо Байдена Кевина О'Коннора, в котором подробно описаны диагноз и симптомы президента США.

Послание адресовано пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.

Врач описывает такие симптомы коронавирусной болезни у президента, как насморк и слабость.

"Сегодня утром, в рамках нашей обычной программы проверки президента, был обнаружен с помощью тестирования на антиген вирус SARS-CoV-2. Этот результат был впоследствии подтвержден с помощью тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). У президента Байдена в настоящее время наблюдаются легкие симптомы, в основном насморк и усталость, а также периодический сухой кашель, который начался вчера вечером", - сказано в письме.

По словам врача, учитывая критерии Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), он назначил Байдену лекарство для Paxlovid.

"Президент полностью вакцинирован и дважды получал бустерную дозу, поэтому я ожидаю, что он отреагирует на лечение хорошо, как и большинство максимально защищенных пациентов. Он будет изолирован в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Я буду держать ваш офис в курсе любых изменений в его состоянии или плане лечения", - заверил врач.

Как писала "Страна", коронавирус нашли у Байдена на следующий день после встречи с Еленой Зеленской.

Также мы сообщали о назначении ему препарата Paxlovid.