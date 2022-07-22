В интернете распространяют скриншот заявления бывшего президента США Дональда Трампа о заболевании нынешнего главы Белого дома Джо Байдена коронавирусом.

Скриншот публикуют Телеграм-каналы, и его дизайн выполнен в стиле сайта Трампа.

В заявлении он якобы отметил, что хотя Байден и является самым худшим президентом США, он желает ему выздоровления, причем намного более быстрого, чем было в его случае. Также в тексте Трамп напомнил, как он героически боролся с болезнью. Он упомянул, что доктора говорили, что он бьется с "китайским вирусом", как Геркулес. Но в конце еще раз пожелал Байдену здоровья, так как никто не хочет видеть на его месте Камалу Харрис.

Напомним, что вскоре после того, как первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Белом доме с Байденом и его супругой, оказалось, что у президента США коронавирус. Он сдал положительный тест.

Сегодня в Белом доме рассказали, что после суток лечения Джо Байден почувствовал себя лучше, но у него все еще есть насморк, периодический кашель и слабость.