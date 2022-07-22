Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден рассказал, что дважды вакцинирован и дважды ревакцинирован.

Об этом он рассказал в ходе видеообращения.

Американский президент заявил, что чувствует себя хорошо, и симптомы его болезни мягкие.

Напомним, о том, президент США заболел Covid-19 администрация Байдена сообщила после встречи в Белом доме с первой леди Украины. Сообщалось, что симптомы у президента умеренные и он продолжает работать удалённо. Елена Зеленская заявила, что сдаст новый тест на SARS-CoV-2. Отметим, что она дважды вакцинирована и получила бустерную дозу.

Вместе с тем, в сети появилось письмо врача Джо Байдена Кевина О'Коннора, в котором подробно описаны диагноз и симптомы президента США. Среди них, насморк и слабость. Он назначил Байдену лекарство для Paxlovid, рекомендованное при риске тяжелой формы коронавируса.

Также Байден в Твиттере писал, что у него все отлично.

Кроме того, мы писали, что Джо Байден заявил, что у него появился рак в связи с загрязнением окружающей среды в регионе, где он провел свое детство.