Состояние заболевшего коронавирусом президента США Джо Байдена улучшается.

Об этом сообщили в Белом доме.

По официальной информации, после суток лечения Джо Байден почувствовал себя лучше, но у него все еще есть насморк, периодический кашель и слабость.

Напомним, что вскоре после того, как первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Белом доме с Байденом и его супругой, оказалось, что у президента США коронавирус. Он сдал положительный тест.

Перед выездом в США, а также перед прибытием в Белый дом для встречи с первой леди Соединенных Штатов Джилл Байден Зеленская и остальные члены украинской делегации сдавали обязательные тесты на COVID-19. Теперь они должны сдать еще один тест.

В Офисе президента сообщили, что Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо.

Заразившийся коронавирусом Байден рассказал, что дважды вакцинирован и дважды ревакцинирован. Он сказал, что чувствует себя хорошо, а симптомы его болезни мягкие.

Президента США лечат лекарством Paxlovid, рекомендованное при риске тяжелой формы коронавируса. Среди них лица пожилого возраста - Байдену 79 лет.