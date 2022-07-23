Состояние заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена улучшается, но он по-прежнему страдает от боли в горле и других симптомов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома со ссылкой на заявление лечащего врача американского президента Кевина О'Коннора.

"Вчера вечером президент Байден завершил второй полный день лечения препаратом Paxlovid. Первичные симптомы, хотя и стали менее выраженными, сейчас включают больное горло, насморк, кашель с мокротой и ломоту в теле", - рассказал медик.

О'Коннор добавил, что пульс, кровяное давление, температура тела и частота дыхания Байдена остаются в пределах нормы.



"Уровень кислорода продолжает находиться на превосходном уровне. Его легкие по-прежнему чисты", - подытожил врач.

Напомним, президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Также мы писали, что президент США начал принимать рекомендованное при риске тяжелых форм ковида лекарство Paxlovid. Клинические исследования показали 89%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных - если препарат начать принимать в течение трех дней после появления симптомов ковида.