У президента США Джо Байдена практически полностью исчезли симптомы COVID-19.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Администрацию Белого дома.

По данным издания, у американского президента теперь "гораздо больше энергии" для работы.

Напомним, еще вчера, 24 июля, издание The Washington Post писало о том, что симптомы COVID-19 у президента США Джо Байдена пока гораздо более легкие, чем были у Дональда Трампа, который провел три дня в медицинском центре в октябре 2020 года после того, как заразился вирусом.

При этом основным симптомом у заразившегося коронавирусом президента США оставалось больное горло.

Ранее мы писали, что президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Кроме того, президент США начал принимать рекомендованное при риске тяжелых форм ковида лекарство Paxlovid. Клинические исследования показали 89%-ную эффективность в предотвращении госпитализации и смерти больных - если препарат начать принимать в течение трех дней после появления симптомов ковида.