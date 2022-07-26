Следов заражения у Байдена практически нет. Фото: facebook.com/WhiteHouse

У заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена уже почти нет симптомов. Лечащий врач Кевин О'Коннор разрешил ему вернуться к физическим упражнениям.

Об этом врач сообщил в официальном письме в Белый дом.

"Президент теперь чувствует себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к своему режиму физических упражнений", - говорится в заключении лечащего врача.

Врач указал при этом, что Байден пока останется на самоизоляции.

Письмо лечащего врача Байдена

Ранее "Страна" писали, что 21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Практически сразу президент США начал принимать рекомендованное при риске тяжелых форм ковида лекарство Paxlovid

Уже вчера стало известно, что у Байдена практически полностью исчезли симптомы COVID-19.

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