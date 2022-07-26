У заразившегося коронавирусом президента США Джо Байдена уже почти нет симптомов. Лечащий врач Кевин О'Коннор разрешил ему вернуться к физическим упражнениям.

Об этом врач сообщил в официальном письме в Белый дом.

"Президент теперь чувствует себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к своему режиму физических упражнений", - говорится в заключении лечащего врача.

Врач указал при этом, что Байден пока останется на самоизоляции.

Ранее "Страна" писали, что 21 июля президент США Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

Практически сразу президент США начал принимать рекомендованное при риске тяжелых форм ковида лекарство Paxlovid.

Уже вчера стало известно, что у Байдена практически полностью исчезли симптомы COVID-19.