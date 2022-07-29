Западные издания комментируют фразу лидера КНР Си Цзиньпина "Играющий с огнем непременно обожжет сам себя", сказанную во время вчерашнего разговора с Джо Байденом. Издания пришли к выводу, что предупреждение Вашингтону не настолько грозное, как кажется.

Так, Financial Times пишет, что Китай и раньше использовал эту метафору при обсуждении тайваньского вопроса. По мнению экспертов издания, позиция Пекина, предшествующая разговору, была "жесткой, но далеко не самой жесткой", а руководство Компартии Китая все еще не решило, как реагировать, если спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси не отменит визит на Тайвань.

В Politico уверены, что сейчас сам Си Цзиньпин переживает непростой период: в конце года состоится XX съезд КПК, и любая видимая трещина в приверженности США политике "одного Китая" может ослабить влияние китайского лидера.

А газета Guardian напомнила, что в 1997 году тогдашний спикер нижней палаты Конгресса США Ньют Гингрич уже посещал Тайвань, и Китай тогда "проглотил свое раздражение". Но в текущей ситуации следует учитывать фактор ХХ съезда: Си Цзиньпин готовится к третьему сроку на посту председателя Китая и не захочет, чтобы его реакцию на визит сочли слабой, резюмирует издание.

Ранее "Страна" писала, что разговор Си и Байдена длился более двух часов.

Мы также сообщали, что во время разговора лидеры стран обсуждали кроме прочего войну в Украине.