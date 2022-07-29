Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре 28 июля обменялись мнениями о войне в Украине, а также о том, как дальше могут развиваться события вокруг нее.

Об этом сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, президент Соединенных Штатов и председатель КНР не обсуждали деталей идеи США о потолке цен на российскую нефть.

Беседа Джо Байдена и Си Цзиньпина относительно Тайваня была прямой и честной, стороны признали наличие разногласий по данному вопросу, сообщили в Белом доме.

Также Белый дом опубликовал пресс-релиз о звонке.

"Этот звонок был частью усилий администрации Байдена по поддержанию и углублению линий связи между Соединенными Штатами и КНР, а также ответственному урегулированию наших разногласий и совместной работе там, где наши интересы совпадают. Звонок последовал за разговором двух лидеров 18 марта и серией разговоров между высокопоставленными официальными лицами США и КНР. Два президента обсудили ряд вопросов, важных для двусторонних отношений, а также другие региональные и глобальные вопросы, и поручили своим командам продолжить развитие сегодняшнего разговора, в частности, по вопросам изменения климата и безопасности в области здравоохранения. Что касается Тайваня, президент Байден подчеркнул, что политика Соединенных Штатов не изменилась и что США решительно выступают против односторонних усилий, направленных на изменение статус-кво или подрыв мира и стабильности через Тайваньский пролив", - сказано в тексте релиза.

Ранее "Страна" рассказывала, что разговор лидеров стран длился более двух часов.

Также мы приводили отчет китайской стороны о звонке.