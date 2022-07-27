Тайвань проводит военные учения, готовясь к возможному вторжению Китая.

Ежегодные учения под названием Han Kuang начались в понедельник и считаются наиболее важными для военных острова.

В ходе маневров, которые продлятся неделю, местные военные будут отрабатывать сценарий с потенциальным нападением сил материкового Китая. Командование задействует в учениях все рода войск: сухопутные, воздушные и морские.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси посетит остров в августе. Когда об этом стало известно, китайская ежедневная газета Global Times написала, что Китай и США окажутся в шаге от большой войны из-за решения главы Белого дома Джо Байдена относительно визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США.

А вчера Минобороны Китая заявило, что армия КНР "не будет сидеть сложа руки в случае визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань" и примет меры для пресечения внешнего вмешательства.

Между тем группа американских авианосцев во главе с авианосцем "Рональд Рейган" флота США направляется к берегам Китая из-за повышения напряженности в отношениях в связи с возможным визитом на Тайвань спикера.