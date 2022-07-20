Китай и США в шаге от большой войны из-за решения главы Белого дома Джо Байдена относительно визита на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Об этом пишет китайская ежедневная газета Global Times.

Издание сообщает со ссылкой на экспертов, что Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит Пелоси на остров, который Китай считает своей неотъемлемой территорией.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси посетит остров в августе. По мнению китайских специалистов, такой шаг со стороны Соединенных Штатов будет рассматриваться как провокация стратегического уровня.

Пекин может дать военный ответ на действия американских властей, а последствия для Вашингтона окажутся тяжелыми, говорится в статье.

Как считает научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, в администрации Байдена недооценивают решимость Пекина в этом вопросе. Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, быть может, более опасного, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году, говорится в статье.

Как писала "Страна", в конце мая Байден заявил, что США готовы обеспечить военное участие по защите Тайваня в случае нападения Китая.

Однако в тот же день Вашингтон решил сдать назад. Белый дом разъяснил, что президент Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова.