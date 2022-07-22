Япония допускает возможность проведения Китаем десантной операции на Тайване. Об этом говорится в докладе Минобороны Японии.

Уровень такой угрозы оценивается военным японским ведомством, как "чрезвычайно высокий".

Китай осудил эти выводы, заявив, что в докладе очерняется оборонная политика и "раздувается так называемая китайская угроза".

Напомним, что в США опасаются, что Китай введет бесполетную зону над Тайванем из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси или направит свои истребители в зону ПВО Тайваня, в результате чего последует реакция самого острова и США.

Также СМИ пишут, что западные компании опасаются нападения Китая на Тайвань больше войны в Украине.

Ранее посол Китая во Франции Лу Шайе заявил, что Китай готов возвращать Тайвань военным путем.

"Нельзя сравнивать войну в Украине и конфликт на Тайване, потому что Тайвань не является суверенным государством, он с древних времен был неотъемлемой частью Китая", - заявил китайский посол.

Пекин считает независимое островное государство с населением 23 миллиона человек сепаратистской провинцией, а лидер Китая Си Цзиньпин пообещал поставить его под коммунистический контроль не позже 2050 года.