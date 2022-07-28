Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели пятый телефонный разговор в качестве лидеров стран. Он длился более двух часов.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Агентство приводит информацию Белого дома, что звонок начался в 8:33 утра по вашингтонскому времени (в 15:33 по Киеву) и закончился в 10:50 (в 17:50 по Киеву). Накануне звонка официальные лица США заявили, что у собеседников будет широкая повестка дня, включая обсуждение вторжения России в Украину, которое Китай еще не осудил.

Беседа состоялась на фоне напряженности, вызванной сообщениями о предстоящем визите на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Поездка запланирована на август.

На днях в Минобороны Китая заявили, что армия КНР "не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань" и примет меры для пресечения внешнего вмешательства.

А США отправили группу авианосцев во главе с авианосцем "Рональд Рейган" флота США к берегам Китая. Военные корабли будут дежурить в Южно-Китайском море из-за повышения напряженности в отношениях в связи с возможным визитом на Тайвань Пелоси.