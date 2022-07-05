СМИ пишут, что лидер Китая Си Цзиньпин отказал на приглашение Владимира Путина посетить Россию из-за пандемии Covid-19, набирающей обороты в Китае. В Кремле это опровергают.

Об этом написала японская газета Yomiuri со ссылкой на дипломатические источники.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что у Си Цзиньпина есть действующее приглашение посетить Россию, а у Путина - посетить Китай.

При этом он заявил, что Москва рассчитывает, что "визиты на высшем уровне с Китаем будут осуществлены, когда позволит эпидемическая ситуация".

Ранее лидеры G7 призвали Китай повлиять на Путина для окончания войны в Украине.

А лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что кризис в Украине показал, что расширение военных блоков обостряет конфликты.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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