Лидер Китая Си Цзиньпин сделал несколько заявлений на форуме стран БРИКС, организации, в которую входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР.

По его словам, кризис в Украине показал, что расширение военных блоков лишь обостряет конфликты.

"История показывает нам, что гегемонизм, политика формирования блоков, а также противостояние лагерей не принесет нам мира и безопасности, но приведет нас к войнам", - заявил он во время выступления. Си уточнил, что вера в силу и стремление к собственной защищенности за счет других приведет к дилемме безопасности.

В связи с этим председатель Китая призвал международное сообщество "отказаться от игр с нулевой суммой" и начать строить новый тип международных отношений, основанный на уважении и справедливости.

Он также заметил, что использование в качестве оружия экономики и финансов в виде санкций наносит вред всем странам.

"Введение санкций может стать бумерангом и палкой о двух концах", - сказал политик.

Ранее Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "все стороны" должны работать над урегулированием ситуации в Украине "в ответственной степени".

Напомним, недавно Китай заверил США, что не оказывает России военную помощь, и предупредил, что в случае объявления независимости Тайваня немедленно начнет войну с ним.