Китайская сторона привела подробности телефонного разговора лидера КНР Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена, длившегося больше двух часов. В ходе беседы председатель КНР сделал предупреждение своему коллеге по поводу ситуации с Тайванем.

Об этом сообщают китайские медиа.

Главы двух государств обсудили войну в Украине, сложившуюся мировую обстановку, а также отношения между США и Китаем.

Когда речь зашла о Тайване, Си Цзиньпин сделал Байдену предупреждение, намекая на то, что Вашингтону не следует вмешиваться во внутренние дела китайской державы.

"Играющий с огнем непременно сам себя обожжет", - подчеркнул он.

Беседа состоялась на фоне напряженности, вызванной сообщениями о предстоящем визите на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Поездка запланирована на август.

На днях в Минобороны Китая заявили, что армия КНР "не будет сидеть сложа руки в случае визита Пелоси на Тайвань" и примет меры для пресечения внешнего вмешательства.

А США отправили группу авианосцев во главе с авианосцем "Рональд Рейган" флота США к берегам Китая. Военные корабли будут дежурить в Южно-Китайском море из-за повышения напряженности в отношениях в связи с возможным визитом на Тайвань Пелоси.