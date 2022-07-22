Американец из штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом, седьмая волна которого поднимается в мире, и оспой обезьян.

Об этом сообщает телеканал NBC.

Митчо Томпсон из городка Себастопол рассказал телеканалу, что в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19, а вскоре после этого заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее.

"Доктор был абсолютно уверен, что у меня оспа обезьян, что у меня было и то и другое", - сказал Томпсон.



По его словам, из-за двойного заражения он чувствовал себя очень плохо и едва мог выпить глоток воды.

Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям Стэнфордского университета доктор Дин Уинслоу допустил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и COVID-19. Но, по словам ученого, это будет "невероятное невезение", ведь вирусы очень разные.

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и среди людей. Обычно это легкое заболевание, большинство пациентов выздоравливают в течение нескольких недель, но у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы - лихорадка, головная боль, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела.

Напомним, в ВОЗ считают, что для борьбы с оспой обезьян не нужны такие же меры, как против коронавируса, поскольку вирус распространяется по-другому.

Ранее мы писали, что в украинском Минздраве уверены, что оспа обезьян дойдет до Украины, но вспышки не будет.