Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал руководство стран всего мира вернуть масочный режим и обязательное проветривание помещений. Призыв связан с ростом числа смертей от коронавируса.

Он прозвучал на ежедневном брифинге ВОЗ 12 июля.

По словам гендиректора ВОЗ, в то время как власти многих богатых стран практически отказались от коронавирусных ограничений после успешного развертывания вакцинации, пандемия "далека от завершения". Гебрейесус сказал, что подварианты омикрона продолжают вызывать новые волны случаев, госпитализаций и смертей по всему миру.

На фоне увеличения числа случаев передачи COVID-19 и госпитализаций он призвал власти "применить проверенные меры, такие как ношение масок, усиленное проветривание и протоколы тестирования и лечения".

"Я обеспокоен тем, что число случаев COVID-19 продолжает расти, что создает дополнительную нагрузку на перегруженные системы здравоохранения и медицинских работников. Я также обеспокоен растущей тенденцией смертности", — сказал он.

Среди вариантов и подвариантов, отслеживаемых ВОЗ, есть BA.2.75, который был впервые обнаружен в Индии в мае.

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