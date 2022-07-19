В США житель штата Миссури искупался в озере Айова и заразился редкой амебой неглерия Фоулера, которая поедает мозг. В результате он скончался.

Об этом сообщил сайт ABC News.

По данным издания, информации о подтвержденном случае заражения была обнародована Департаментом здравоохранения и обслуживания пожилых людей штата Миссури 6 июля.

Предположительно амеба попала в организм мужчины после купания в теплой пресной воде в озере Айова одноименного штата.

Буквально на следующий день после получения официальных результатов исследований пациента власти временно закрыли местный пляж. Воду в озере решили проверить на наличие неглерии Фоулера (Naegleria fowleri).

Отмечается, что пациент из Миссури лечился в отделении интенсивной терапии от первичного амебного менингоэнцефалита. Но спасти мужчину не удалось - он скончался.

"Хотя случаи заражения неглерией Фоулера крайне редки, они обычно заканчиваются смертельным исходом", - заявила представитель департамента здравоохранения Лиза Кокс.

Согласно официальным данным, в период с 1962 по 2021 год в США были зарегистрированы 152 случая заболевания из-за редчайшей амебы. Выжить после попадания неглерии Фоулера в организм смогли только 4 человека. В прошлом году от редкой болезни скончался трехлетний мальчик.

"Эти ситуации чрезвычайно редки в Соединенных Штатах и особенно в Миссури, но людям важно знать, что инфекция существует, чтобы они могли своевременно обратиться за медицинской помощью при наличии соответствующих симптомов", - цитирует издание заявление государственного эпидемиолога штата Миссури, доктора Джорджа Турабелидзе.

В организм редкая амеба проникает через нос. Затем может оказаться в мозгу и разрушить мозговую ткань. Среди симптомов болезни выделяют головные боли, лихорадку, тошноту и рвоту, а также судороги. Для того чтобы снизить риск заражения, рекомендуется избегать отдыха и купания в теплой пресной воде в периоды особо сильной жары.

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