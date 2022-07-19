В США умер мужчина после купания в озере, где подхватил пожирающую мозг амебу
В США житель штата Миссури искупался в озере Айова и заразился редкой амебой неглерия Фоулера, которая поедает мозг. В результате он скончался.
Об этом сообщил сайт ABC News.
По данным издания, информации о подтвержденном случае заражения была обнародована Департаментом здравоохранения и обслуживания пожилых людей штата Миссури 6 июля.
Предположительно амеба попала в организм мужчины после купания в теплой пресной воде в озере Айова одноименного штата.
Буквально на следующий день после получения официальных результатов исследований пациента власти временно закрыли местный пляж. Воду в озере решили проверить на наличие неглерии Фоулера (Naegleria fowleri).
Отмечается, что пациент из Миссури лечился в отделении интенсивной терапии от первичного амебного менингоэнцефалита. Но спасти мужчину не удалось - он скончался.
"Хотя случаи заражения неглерией Фоулера крайне редки, они обычно заканчиваются смертельным исходом", - заявила представитель департамента здравоохранения Лиза Кокс.
Согласно официальным данным, в период с 1962 по 2021 год в США были зарегистрированы 152 случая заболевания из-за редчайшей амебы. Выжить после попадания неглерии Фоулера в организм смогли только 4 человека. В прошлом году от редкой болезни скончался трехлетний мальчик.
"Эти ситуации чрезвычайно редки в Соединенных Штатах и особенно в Миссури, но людям важно знать, что инфекция существует, чтобы они могли своевременно обратиться за медицинской помощью при наличии соответствующих симптомов", - цитирует издание заявление государственного эпидемиолога штата Миссури, доктора Джорджа Турабелидзе.
В организм редкая амеба проникает через нос. Затем может оказаться в мозгу и разрушить мозговую ткань. Среди симптомов болезни выделяют головные боли, лихорадку, тошноту и рвоту, а также судороги. Для того чтобы снизить риск заражения, рекомендуется избегать отдыха и купания в теплой пресной воде в периоды особо сильной жары.
Ранее "Страна" сообщала, что в июне в Украине были выявлены случаи ботулизма.
Мы также писали, что такое ротавирусная инфекция и как ее можно избежать.