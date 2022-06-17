С начала недели в разных областях Украины — Волынской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Херсонской и Киевской — госпитализированы шесть человек с предварительным диагнозом "ботулизм".

Среди причин, которые привели к заболеванию, специалисты центров контроля и профилактики болезней называют употребление жареной и вяленой речной рыбы собственного приготовления или неизвестного производства, домашних консервов.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Facebook.

Ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. Летом, когда температура воздуха увеличивается, следует быть внимательными к условиям хранения и приготовления пищи.

Чтобы уберечься от ботулизма, следует избегать потребления таких продуктов, если сомневаетесь в их качестве и условиях хранения/транспортировки:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы;

мясных и грибных консервов;

консервы домашнего производства.

Среди симптомов ботулизма:

нарушение близкого зрения – вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы;

сильно выраженная сухость во рту;

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает);

повышенная утомляемость, мышечная слабость;

головокружение;

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем — стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор);

поражение мышц шеи и конечностей.

Симптомы ботулизма чаще появляются постепенно, без резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения – один из первых признаков ботулизма. Одновременно возникают жажда, сухость слизистых, расстройство глотания, может измениться тембр голоса. Больные жалуются на ощущение "комка" в горле, боль во время глотания, раздражение в горле.

Неврологическая симптоматика длится несколько дней и сопровождается общетоксическим синдромом — больные жалуются на сильную головную боль, головокружение, бессонницу, общую слабость, повышение температуры тела. В тяжелых случаях пациентов беспокоит чувство нехватки воздуха. Развивается дыхательная недостаточность, являющаяся причиной смерти при ботулизме.

При малейшем подозрении на ботулизм в ЦОЗ рекомендуют немедленно обратитесь к врачу.

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