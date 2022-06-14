Отек Квинке - острая реакция организма на отдельные аллергены, при которой отекает кожа и слизистые. В Минздраве рассказали украинцам основные причины, симптомы и что делать в случае болезни.

В большинстве случаев именно аллергены вызывают этот отек. Это могут быть:

пищевые продукты (цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты);

пыльца разнообразных растений;

лекарства (антибиотики, антибактериальные препараты, иммуноглобулины и т.д.);

шерсть домашних животных;

яд пчел, ос и шершней.

Вместе с тем, отек Квинке может быть наследственным.

Инфографика: МОЗ

Основные клинические проявления:

Отечность лица (щеки, губы, веки)

Отек горла, гортани (может возникнуть внезапно и продолжаться от нескольких часов до нескольких дней)

Отек внутренних органов, проявляющийся болью, тошнотой, рвотой, поносом

Кашель и охриплость голоса

Проблемы с дыханием

Крапивница

Главная опасность от отека Квинке – нарушение проходимости дыхательных

путей, поэтому необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.

Инфографика: МОЗ

Чтобы оказать домедицинскую помощь следует:

Устранить действие аллергена, если это возможно, и вызвать скорую

Освободить шею и грудную клетку пострадавшего от сжимающей одежды, чтобы

обеспечить доступ воздуха

обеспечить доступ воздуха Придать пострадавшему удобное положение, которое облегчит дыхание

Если в дыхательных путях есть пища, жидкость или другие предметы - удалить их

Если у пострадавшего есть инъектор с адреналином - помочь ему воспользоваться им

Если у человека произошла остановка дыхания -начать сердечно-легочную реанимацию

Инфографика: МОЗ

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