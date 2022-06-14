В Минздраве рассказали, что делать при аллергическом отеке. Фото: Pixabay

Отек Квинке - острая реакция организма на отдельные аллергены, при которой отекает кожа и слизистые. В Минздраве рассказали украинцам основные причины, симптомы и что делать в случае болезни.

В большинстве случаев именно аллергены вызывают этот отек. Это могут быть:

  • пищевые продукты (цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты);
  • пыльца разнообразных растений;
  • лекарства (антибиотики, антибактериальные препараты, иммуноглобулины и т.д.);
  • шерсть домашних животных;
  • яд пчел, ос и шершней.

Вместе с тем, отек Квинке может быть наследственным.

Что делать при отеке Квинке - инструкция

Инфографика: МОЗ

Основные клинические проявления:

  • Отечность лица (щеки, губы, веки)
  • Отек горла, гортани (может возникнуть внезапно и продолжаться от нескольких часов до нескольких дней)
  • Отек внутренних органов, проявляющийся болью, тошнотой, рвотой, поносом
  • Кашель и охриплость голоса
  • Проблемы с дыханием
  • Крапивница

Главная опасность от отека Квинке – нарушение проходимости дыхательных
путей, поэтому необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. 

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Инфографика: МОЗ

Чтобы оказать домедицинскую помощь следует:

  • Устранить действие аллергена, если это возможно, и вызвать скорую
  • Освободить шею и грудную клетку пострадавшего от сжимающей одежды, чтобы
    обеспечить доступ воздуха
  • Придать пострадавшему удобное положение, которое облегчит дыхание
  • Если в дыхательных путях есть пища, жидкость или другие предметы - удалить их
  • Если у пострадавшего есть инъектор с адреналином - помочь ему воспользоваться им
  • Если у человека произошла остановка дыхания -начать сердечно-легочную реанимацию

Что делать при отеке Квинке - инструкция

 

Инфографика: МОЗ

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