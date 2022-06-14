Медики объяснили украинцам, что делать при отеке Квинке
Отек Квинке - острая реакция организма на отдельные аллергены, при которой отекает кожа и слизистые. В Минздраве рассказали украинцам основные причины, симптомы и что делать в случае болезни.
В большинстве случаев именно аллергены вызывают этот отек. Это могут быть:
- пищевые продукты (цитрусовые, ягоды, орехи, бобовые, грибы, молочные продукты, яйца, алкоголь, шоколад, морепродукты);
- пыльца разнообразных растений;
- лекарства (антибиотики, антибактериальные препараты, иммуноглобулины и т.д.);
- шерсть домашних животных;
- яд пчел, ос и шершней.
Вместе с тем, отек Квинке может быть наследственным.
Инфографика: МОЗ
Основные клинические проявления:
- Отечность лица (щеки, губы, веки)
- Отек горла, гортани (может возникнуть внезапно и продолжаться от нескольких часов до нескольких дней)
- Отек внутренних органов, проявляющийся болью, тошнотой, рвотой, поносом
- Кашель и охриплость голоса
- Проблемы с дыханием
- Крапивница
Главная опасность от отека Квинке – нарушение проходимости дыхательных
путей, поэтому необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.
Инфографика: МОЗ
Чтобы оказать домедицинскую помощь следует:
- Устранить действие аллергена, если это возможно, и вызвать скорую
- Освободить шею и грудную клетку пострадавшего от сжимающей одежды, чтобы
обеспечить доступ воздуха
- Придать пострадавшему удобное положение, которое облегчит дыхание
- Если в дыхательных путях есть пища, жидкость или другие предметы - удалить их
- Если у пострадавшего есть инъектор с адреналином - помочь ему воспользоваться им
- Если у человека произошла остановка дыхания -начать сердечно-легочную реанимацию
Инфографика: МОЗ
Ранее "Страна" рассказывала, как самостоятельно очистить воду дома.
Также мы писали, что медики рассказали украинцам о профилактике главных болезней во время войны.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.