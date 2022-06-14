В Центре общественного здоровья рассказали, что нитраты являются постоянной составляющей природных вод.

Однако вода, загрязненная нитратами, очень опасна для детского организма, а особенно для малышей в первые месяцы жизни.

"Под влиянием кишечной микрофлоры нитраты восстанавливаются до нитритов, которые являются еще более токсичными. Одним из основных механизмов их токсического действия является превращение гемоглобина в метгемоглобин. Это может вызвать метгемоглобинемию", - сообщают в ЦОЗ.

Метгемоглобин в крови в норме составляет до 2% от общего гемоглобина.

У детей уровень метгемоглобина 5% может вызвать легкую степень отравления, а 40-45% – летальные исходы.

В группе риска: дети до 6 месяцев, до 3 и 6 лет, беременные женщины, люди старшего возраста, болеющие анемией, люди с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющие ослабление организма , нарушение обмена веществ и гормональных процессов и т.д., после потребления воды с высоким содержанием нитратов.

Одной из причин наличия нитратов в колодцах и каптажах источников является то, что их владельцы не соблюдают требования санитарного законодательства при устройстве и содержании колодцев.

Что следует делать, чтобы уменьшить риск влияния нитратов на ваш организм:

Не используйте питьевую воду из колодцев и каптажных источников, в которых содержание нитратов превышает нормативные показатели (50 мг/л). Особенно это касается детей и беременных женщин. Чтобы приготовить еду или дать попить ребенку до 3 лет, используйте чистую от нитратов питьевую воду. Места обустройства бюветов, колодцев или источников следует размещать на незагрязненной и защищенной территории.

Это место должно находиться выше по течению грунтовых вод на расстоянии не менее 30 м от магистралей с интенсивным движением транспорта, не менее 50 м (для индивидуальных колодцев – не менее 20 м) от уборных, выгребных ям, сооружений и сетей канализации , складов удобрений и ядохимикатов, мест содержания скота и других мест загрязнения почвы и подземных вод;

Колодцы не менее 1 раза в год необходимо чистить: откачивать воду, чистить стенки металлическими щетками от налета и дно от осадка, лишних вещей, которые могли попасть случайно в колодец, с последующей дезинфекцией. 💦 После этого воду необходимо снова откачать и пользоваться колодцем уже после следующего заполнения и проведения лабораторного контроля питьевой воды.

Территорию вблизи колодца, каптажа источника или бювета следует содержать в чистоте и организовывать отвод поверхностного стока; в радиусе 50 м от бюветов, колодцев и каптажей источников не разрешается мыть машины, устраивать водопой животных, водоемы для водоплавающей птицы, размещать устройства для приготовления ядохимикатов.

Также запрещается обустраивать бюветы, колодцы и каптажи источников в затопляемых местах, испытывают размывы, оползни и другие деформации, на пониженных и заболоченных территориях. Для утепления и защиты колодцев и каптажей источников от замерзания можно использовать пенобетон, маты из чистой соломы, сена, стружки и т.д., но при этом указанный материал не должен попадать в водозабор. Запрещается использовать для этой цели навоз, перегной и прочее.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

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