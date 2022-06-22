Медики сообщили, сколько украинцев заразились туберкулезом в последний месяц весны. Инфографика
В Украине в мае 2022 года было зарегистрировано 1740 случаев туберкулеза. У большинства людей болезнь была обнаружена впервые, а некоторые столкнулись с рецидивом.
Такие данные публикует Центр общественного здоровья.
Всего в мае 2022 года от туберкулеза лечилось 12 574 человека.
Было зафиксировано:
- 1 387 новых случаев заболевания;
- 269 пациентов с рецидивом;
- 31 пациент, возобновивший лечение после перерыва;
- 30 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;
- 16 других случаев;
- 7 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения;
- у 5 пациентов также диагностирован COVID-19.
Также медики отмечают, что, несмотря на войну, пациенты с туберкулезом могут получить лечение в любом уголке Украины.
Ранее медики объяснили украинцам, как распознать симптомы туберкулеза у детей.
Также украинцам напомнили о необходимости вакцинации детей от туберкулеза во время войны.
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