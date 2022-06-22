В Украине в мае 2022 года было зарегистрировано 1740 случаев туберкулеза. У большинства людей болезнь была обнаружена впервые, а некоторые столкнулись с рецидивом.

Такие данные публикует Центр общественного здоровья.

Всего в мае 2022 года от туберкулеза лечилось 12 574 человека.

Было зафиксировано:

1 387 новых случаев заболевания;

269 пациентов с рецидивом;

31 пациент, возобновивший лечение после перерыва;

30 пациентов, начавших повторное лечение после неудачного;

16 других случаев;

7 пациентов с неизвестной историей предварительного лечения;

у 5 пациентов также диагностирован COVID-19.

Также медики отмечают, что, несмотря на войну, пациенты с туберкулезом могут получить лечение в любом уголке Украины.

Ранее медики объяснили украинцам, как распознать симптомы туберкулеза у детей.

Также украинцам напомнили о необходимости вакцинации детей от туберкулеза во время войны.

Война в Украине продолжается уже 119-й день. Мы следим за происходящим 22 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 118-го дня войны. Противник захватил Тошковку в Луганской области. Украинские военные в Горском и Золотом к югу от Лисичанска - под угрозой окружения. В Харькове продолжились обстрелы, в результате погибли минимум пять человек и 11 получили ранения. Оперативное командование "Юг" сообщило о продвижении украинских войск в Херсонской области. В Кремле заявили, что кризис, вызванный вторжением РФ в Украину, затянется надолго.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.