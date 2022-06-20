В мае 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1030 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 273 пациентов диагностирован СПИД, а 89 человек умерли от СПИДа. Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в мае 2022 года:

гетеросексуальный - 692;

гомосексуальный - 28;

парентеральный - 308;

вертикальный - от матери к ребенку 118; в ЦОЗ сообщают, что около 98% зараженных таким путем детей после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции

неизвестный - 1.

В ЦОЗ напомнили, что людям, живущим с ВИЧ, важно получать антиретровирусную терапию и не прерывать лечение, иначе вирус сможет адаптироваться к компонентам лекарства и стать неуязвимым к ним.

"Если из-за боевых действий пациенты выехали из места, где проживают постоянно, в том числе за границу, они могут получить антиретровирусную терапию и другую медицинскую помощь", - сообщили там.

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України

Ранее медики напомнили украинцам об опасности заражения ВИЧ-инфекцией при ранениях или сексуальном насилии.

Также "Страна" приводила советы медиков о профилактике главных болезней, в том числе ВИЧ и туберкулеза, во время войны.