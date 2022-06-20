В Украине зарегистрировано 1030 новых случаев ВИЧ. Фото: Pixabay

В мае 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1030 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 273 пациентов диагностирован СПИД, а 89 человек умерли от СПИДа. Об этом сообщает Центр общественного здравоохранения. 

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в мае 2022 года:

  • гетеросексуальный - 692;
  • гомосексуальный - 28;
  • парентеральный - 308;
  • вертикальный - от матери к ребенку 118; в ЦОЗ сообщают, что около 98% зараженных таким путем детей после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции
  • неизвестный - 1.

В ЦОЗ напомнили, что людям, живущим с ВИЧ, важно получать антиретровирусную терапию и не прерывать лечение, иначе вирус сможет адаптироваться к компонентам лекарства и стать неуязвимым к ним. 

"Если из-за боевых действий пациенты выехали из места, где проживают постоянно, в том числе за границу, они могут получить антиретровирусную терапию и другую медицинскую помощь", - сообщили там. 

Сколько человек заразились ВИЧ за май

 

Скриншот: Facebook/Центр громадського здоров’я України 

Ранее медики напомнили украинцам об опасности заражения ВИЧ-инфекцией при ранениях или сексуальном насилии

Также "Страна" приводила советы медиков о профилактике главных болезней, в том числе ВИЧ и туберкулеза, во время войны.

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