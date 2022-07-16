В июне 2022 года в Украине официально зарегистрировано 1 194 новых случая ВИЧ-инфекции, у 217 пациентов диагностирован СПИД, а 104 человека умерли от СПИД.

Об этом сообщает в Facebook Центр общественного здоровья (ЦОЗ) при Минздраве Украины.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в июне 2022 года:

гетеросексуальный – 792;

гомосексуальный – 26;

парентеральный - 376 - в ЦОЗ сообщают, что около 98% зараженных таким путем после 18 месяцев не будут иметь ВИЧ-инфекции;

вертикальный – 157.

В ЦОЗ добавили, что раннее выявление и антиретровирусная терапия позволяют людям, живущим с ВИЧ, жить полноценной жизнью. Даже сейчас, в условиях войны, все люди, живущие с ВИЧ, могут иметь непрерывное лечение там, где они сейчас дома, в месте, куда переехали из-за военных действий, или за границей.

Ранее мы писали, что медики напомнили украинцам об опасности заражения ВИЧ-инфекцией при ранениях или сексуальном насилии.

Также "Страна" сообщала, что медики рассказали украинцам о профилактике главных болезней во время войны, в том числе ВИЧ и туберкулеза.

Война в Украине продолжается уже 142-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 141-го дня войны. На фронте наиболее динамично развивалась ситуация у Северска в Донецкой области. Там шла атака противника на Верхнекаменское, через которое открывается дорога на город. На юге опять был обстрел подконтрольной россиянам Новой Каховки. Россияне нанесли удар по центру Винницы. Погибли более 20 человек, десятки получили ранения. Президент Сербии заявил, что война в Украине может перерасти в глобальный конфликт и в связи с этим "нас всех ждет пекло".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.