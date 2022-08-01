В Болгарии происходит масштабное переформатирование власти. Сперва парламент объявил вотум недоверия правительству, а затем президент Румен Радев распустил парламент.

Об этом сообщает местное издание "Стандарт".

В отставку ушел весь состав правительства во главе с премьер-министром Кириллом Петковым. На 2 октября в стране назначены парламентские выборы.

До тех пор в Болгарии сформировано техническое правительство, которое возглавит секретарь президентской администрации Гылыб Донев.

Отметим, что Петков активно поддерживал Украину и выступал против России. Вынесенный парламентом вотум недоверия он связал с действиями российского посольства. А его оппоненты говорят о провале на экономическом фронте.

Политический кризис начался в стране в июне 2022 года, когда коалиционная партия "Есть такой народ" отозвала своих министров из правительства.

Когда 27 июня в отставку подал и премьер-министр Кирилл Петков, президент Радев начал консультации с парламентскими группами, чтобы передать им мандат на формирование нового правительства. В итоге мандат вернули президенту неиспользованным, из-за чего последовало решение об отставке правительства и роспуске парламента.

Напомним, что в апреле Владимир Зеленский встречался в Киеве с болгарским премьером Петковым.

При этом президент Болгарии выступал против поставок вооружения Украине.