Бывший президент США Дональд Трамп заявил журналу Intelligencer – New York, что "мысленно" принял решение насчет участия в президентских выборах 2024 года и думает, когда об этом объявить - до или после промежуточных выборов к конгресс осенью.

"Ну, мысленно я уже принял это решение, так что больше ничего на него не влияет. Лично я уже принял это решение", - сказал политик.

Он не упомянул, каков его выбор, но выразил "большую уверенность" в победе в случае участия.

Между тем опросы показывают, что 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. При этом 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.

Как писала "Страна", умерла Ивана Трамп - первая жена Дональда Трампа, с которой у него родились трое старших детей.