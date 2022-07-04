Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы войны в Украине, а также стремительного роста инфляции, если бы остался хозяином Белого дома.

"Я знаю, что сейчас дела для нашей страны идут не очень хорошо: выходящая из-под контроля полномасштабная война в Европе, достигшая самого высокого уровня инфляция, худшие шесть месяцев для фондового рынка и самые высокие за всю историю цены на энергоресурсы. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом", - написал Трамп на своей странице в собственной социальной сети Truth Social.

Он не уточнил, как бы смог повлиять на начало войны.

Напомним, что мы недавно рассказывали, что Трамп может в скором времени объявить о начале предвыборной кампании за пост президента США. Объявление о том, что он собирается баллотироваться на наивысшую государственную должность в США может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс

Ранее сообщалось, что 70% американцев не хочет видеть на следующих президентских выборах Джо Байдена. При этом, треть сказала, что Байден слишком стар, чтобы баллотироваться повторно. 60% опрошенных не хотят видеть на этом посту Дональда Трампа.