Трамп уже обсуждает со спонсорами свое участие в выборах президента в 2024 году - Politico
Дональд Трамп за последние недели провел несколько тайных встреч, на которых обсуждал свои планы вновь принять участие в выборах президента США в 2024 году.
Об этом пишет Politico.
Трамп встречался со своими высокопоставленными и наиболее богатыми сторонниками, которые могут стать спонсорами предвыборной кампании.
"Все согласны с тем, что Трамп должен баллотироваться снова — единственный вопрос заключается в том, когда он должен объявить об этом", - пишет издание.
По мнению журналистов Politico, эти ужины показывают, как Трамп "потихоньку начал заново собирать политическую сеть, которую он культивировал в Белом доме" и делает "тонкие, но конкретные шаги" к президентской кампании.
Сейчас главный вопрос - когда Трамп объявит избирателям о намерении идти на выборы. Часть республиканцев призывают делать это немедленно, другие - подождать промежуточных выборов в Конгресс.
"Предсказывать, что сделает известный своей непредсказуемостью Трамп, — глупая затея", - говорят собеседники Politico.
Ранее Трамп заявил, что не допустил бы войны в Украине, если бы он был президентом США.
Однако несмотря на множество заявлений Дональда, американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена на следующих выборах.