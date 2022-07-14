Дональд Трамп за последние недели провел несколько тайных встреч, на которых обсуждал свои планы вновь принять участие в выборах президента США в 2024 году.

Об этом пишет Politico.

Трамп встречался со своими высокопоставленными и наиболее богатыми сторонниками, которые могут стать спонсорами предвыборной кампании.

"Все согласны с тем, что Трамп должен баллотироваться снова — единственный вопрос заключается в том, когда он должен объявить об этом", - пишет издание.

По мнению журналистов Politico, эти ужины показывают, как Трамп "потихоньку начал заново собирать политическую сеть, которую он культивировал в Белом доме" и делает "тонкие, но конкретные шаги" к президентской кампании.

Сейчас главный вопрос - когда Трамп объявит избирателям о намерении идти на выборы. Часть республиканцев призывают делать это немедленно, другие - подождать промежуточных выборов в Конгресс.

"Предсказывать, что сделает известный своей непредсказуемостью Трамп, — глупая затея", - говорят собеседники Politico.

Ранее Трамп заявил, что не допустил бы войны в Украине, если бы он был президентом США.

Однако несмотря на множество заявлений Дональда, американцы не хотят видеть ни Трампа, ни Байдена на следующих выборах.