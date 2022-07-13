Бывший советник президента Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что участвовал в планировании госпереворотов за рубежом. Он упомянул этот факт, комментируя захват Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года.

Об этом сообщает CNN.

На замечание журналиста CNN, что подготовка госпереворота большого ума не требует, Болтон сказал, что "не согласен".

"Как человек, который помогал планировать государственный переворот не здесь, а в других частях света, я не согласен. Это требует большого количества работы", - заявил бывший чиновник.

Напомним, в 2021 году сторонники на тот момент действующего президента Трампа ворвались в здание Конгресса и несколько часов удерживали его. Произошло это в день, когда Сенат - верхняя палата Конгресса - должен был утвердить результаты голосования выборщиков. По сути, объявить Джо Байдена президентом. Подробнее рассказывали в отдельном материале.

Вместе с тем, во время штурма застрелили 35-летнего ветерана Вооруженных сил США Эшли Бэббитт. Полицейский в штатском выстрелил практически в упор, когда безоружная сторонница Трампа в толпе протестующих, которые разбили несколько окон, попыталась попасть внутрь Капитолия.