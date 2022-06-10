Кандидат в губернаторы штата Мичиган от Республиканской партии США Райан Келли арестован по обвинению в участии в массовых беспорядках 6 января 2021 года, во время которых был захвачен Капитолий.

Об этом сообщает новостной телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным источника, местное отделение полиции подтвердило, что ордер на арест и обыск политика был выписан накануне на основании доносов и анализа визуальных материалов ФБР. Правоохранители установили, что 40-летний политик присутствовал среди сторонников Дональда Трампа, атаковавших Капитолий.

Келли – один из пяти республиканцев, претендующих на пост губернатора Мичигана. Выборы губернатора пройдут осенью.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в здание конгресса США для того, чтобы помешать утверждению результатов прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов в стране. Тогда победу одержал Джо Байден.

На следующий день после штурма Байден назвал участников штурма Капитолия мятежниками и внутренними террористами.

Как писала "Страна", спустя полтора месяца после беспорядков в США по делу о штурме Капитолия арестовали 280 человек.