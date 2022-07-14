Бывший президент США Дональд Трамп ответил на выпад Илона Маска против него, заявившего, что политику не следует возвращаться во власть.

"Когда Илон Маск пришел в Белый дом, упрашивая меня субсидировать его многочисленные проекты, будь то электрокары, которые не могут долго ехать, беспилотные автомобили, которые попадают в ДТП, или ракетные корабли, летящие в никуда, ведь без субсидий он был ничтожеством. Когда он говорил мне, какой он большой фанат Трампа и Республиканской партии, я мог бы сказать "вставай на колени и умоляй", и он бы сделал это", – написал экс-президент в своей соцсети Truth Social.

Днем ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что Трампу не следует баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году, что ему нужно "повесить шляпу и уплыть в закат".

В мае Маск тоже заявлял, что не считает Трампа хорошим кандидатом в президенты США.

"Я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат", - написал тогда Маск.