"Вставай на колени и умоляй"! Дональд Трамп ответил на критику Илона Маска
Бывший президент США Дональд Трамп ответил на выпад Илона Маска против него, заявившего, что политику не следует возвращаться во власть.
"Когда Илон Маск пришел в Белый дом, упрашивая меня субсидировать его многочисленные проекты, будь то электрокары, которые не могут долго ехать, беспилотные автомобили, которые попадают в ДТП, или ракетные корабли, летящие в никуда, ведь без субсидий он был ничтожеством. Когда он говорил мне, какой он большой фанат Трампа и Республиканской партии, я мог бы сказать "вставай на колени и умоляй", и он бы сделал это", – написал экс-президент в своей соцсети Truth Social.
Днем ранее Илон Маск написал в своем Twitter, что Трампу не следует баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году, что ему нужно "повесить шляпу и уплыть в закат".
В мае Маск тоже заявлял, что не считает Трампа хорошим кандидатом в президенты США.
"Я считаю, что в 2024 году был бы предпочтительнее менее разобщающий кандидат", - написал тогда Маск.