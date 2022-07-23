В Италии после отставки правительства Марио Драги и назначенных на сентябрь досрочных выборов прочат победу правым партиям, которые в прошлом были настроены дружелюбно к России, в чем многие уже видят зраду для Украины и ослабление Евросоюза.

Разбирались, какая ситуация накануне выборов в третьей по величине экономике ЕС, у кого наибольшие шансы прийти к власти и чего ждать миру и Украине.

"Путину подали на блюде голову Драги"

Италия за последний месяц стала уже второй европейской страной с ушедшим в отставку правительством, поддерживавшим Украину.

75-летний премьер-министр Драги снял с себя полномочия, в том числе из-за нежелания крупных парламентских партий – "Движение 5 звезд" и правоцентристской "Лиги" – оказывать масштабную военную помощь Украине.

"Путину на серебряном блюде подали голову Драги. Автократии поднимают тосты, а демократии слабеют. Без этого правительства Европа тоже становится слабее", – заявил накануне увольнения шефа глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Газета La Stampa настроена пессимистически.

"Это как если бы разверзлась бездонная пропасть, в которую вместе с правительством национального единства медленно сползает и большая часть Италии", - пишет издание.

Фаворитом грядущих выборов социологи считают ультраправую партию "Братья Италии", которая имеет шансы на формирование правительства при условии коалиции с другими правыми силами.

Ее лидер, 45-летняя Джорджа Мелони, экс-министр спорта в одном из правительств Сильвио Берлускони, не скрывает своего желания стать первой женщиной-премьером в Италии. Рейтинги "Братьев" – на уровне 23%, и вместе с левоцентристской Демократической партией это самая популярная политическая сила в стране.

В прошлом Мелони комплиментарно высказывалась о Путине. В марте 2018 года она поздравляла его с победой на президентских выборах, называя это выражением "однозначной воли народа", а также превозносила президента РФ как защитника "европейских ценностей" и "христианского самосознания".

Но после начала войны Мелони поддержала Украины, а ее фракция в парламенте голосует за военные поставки Киеву.

После известия о досрочных выборах Джорджия Мелони заявила о неизменности этой позиции в случае своего прихода к власти.

"Италия продолжит отправлять оружие на Украину и поддержит Киев в его противостоянии с Россией. Мы всегда защищали и поддерживали дело Украины не только потому, что мы верим в это дело, но и потому, что Италия не может рисковать быть слабым звеном в западном альянсе", — заявила Мелони телерадиокомпании RAI.

"Братья Италии" считаются преемниками послевоенного неофашистского Итальянского социального движения.

Сама Мелони критикует "ЛГБТ-лобби", выступает против мигрантов, бюрократии ЕС и считается евроскептиком.

К слову, внучка Бенито Муссолини (итальянский диктатор времен Второй Мировой войны, глава фашистской партии) Ракель, которая год назад победила на муниципальных выборах в Риме, выдвигалась именно от "братьев".

Ракель Муссолини, внучка того самого дуче, выиграла выборы в горсовет Рима год назад

Чего ждать Украине

Несмотря на заявления лидера "братьев" о поддержке Украины, ситуация может быть не столь простой, так как к власти политсила Мелони может прийти только в коалиции с другими правыми партиями (например, "Лигой", одним из лидеров которой является Маттео Сальвини), которые традиционно поддерживали Путина. И хотя с началом войны в Украине они изменили свою риторику, но и сейчас выступают за более умеренную позицию в конфликте, за ограничение на поставку оружия и за более активное побуждение сторон к заключению компромиссного мира.

Собственно, разногласия Драги с "Лигой" по Украине, как писалось выше, и стали одной из причин его отставки.

"Несмотря на то, что в Италии всегда были сильны пророссийские настроения и критика НАТО, даже бывшие главные сторонники Путина вроде Сальвини, критикуют Кремль за войну в Украине. Это стратегический вопрос. При этом часть общества полагает, что война в Украине - не их война, и больше озабочены всеобщим подорожанием, причиной которого считают антироссийские санкции. По соцопросам, 52% итальянцев выражают желание прекратить войну даже ценой уступок России украинских территорий. И это больше, чем в других странах Европы. Также Италия - католическая страна, и многие согласны с высказыванием Папы Римского о том, что к вторжению в Украину привел "лай НАТО на двери России". С приходом к власти правых военная поддержка Украины может ослабнуть, часть политиков, которые могут занять кресла в будущем правительстве, выступают за скорейшее примирение России и Украины. Для Италии, которая погрязла в долгах, да еще на фоне общеевропейской инфляции и роста цен, приход к власти правых может означать усиление кризиса, что в итоге грозит ослаблением ЕС и евровалюты", - говорит "Стране" итальянский журналист Фабио Морра.

Смена власти в Италии, говорят эксперты, может усилить позицию "голубей" на Западе, которые считают, что Украину нужно побудить к мирным переговорам с Россией.



"После выборов позиция Италии по войне может измениться, что станет серьезным ударом по поддержке Украины со стороны единого Запада. Учитывая жестокий характер конфликта, следующее итальянское правительство не сможет, конечно, полностью встать на сторону России. Но наверняка потребует, чтобы Украина провела переговоры с Россией о прекращении конфликта, даже если Киеву при этом придется пойти на территориальные уступки. Сальвини уже объявлял о намерениях отправить в Москву "миссию мира". И скорее всего он возобновит свои мирные инициативы, если придет в правительство. Также вряд ли новые власти поддержат новые санкции против России, особенно в отношении нефти и газа. Также под вопросом военная помощь Украине - правые настаивают, что поставки оружия Киеву усугубляют ненужное кровопролитие", - сказал "Стране" Джейсон Дэвидсон, эксперт центра взаимодействия в Вашингтоне.