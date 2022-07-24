Выборы нового премьера Великобритании могут серьезно усугубить проблемы Консервативной партии и страны в целом. Следующий премьер унаследует такой беспорядок, с которым будет очень сложно справиться.

Об этом пишет CNN в своем аналитическом материале.

По мнению издания, оставшиеся кандидаты усугубляют и без того плохую ситуацию, "втирая кислоту в раны партии, настолько сильно разделенной, что она может быть вынуждена объявить досрочные выборы и надеяться на лучшее".

Замена Джонсону будет избрана не 47 миллионами британских избирателей, а гораздо меньшей группой из примерно 160 000 рядовых членов Консервативной партии. Победитель будет объявлен 5 сентября.

В Великобритании премьер-министры не избираются прямым голосованием. Вместо этого избираются члены парламента, и лидер партии с наибольшим количеством депутатов формирует правительство.

Консерваторы по-прежнему имеют значительное большинство после победы Джонсона на выборах 2019 года, поэтому его преемник просто наследует это большинство и становится главой правительства.

И два оставшихся кандидата — Лиз Трасс и Риши Сунак — должны провести следующие несколько недель, путешествуя по стране и апеллируя к приоритетам своего довольно узкого электората. По мнению Cnn, это означает рассмотрение вопросов, которые больше всего понравятся этой очень небольшой группе людей.

"Средний возраст члена партии — далеко за 50. Чуть менее половины из них пенсионного возраста, и они преимущественно белые", — говорит Тим ​​Бэйл, профессор политологии в Лондонском университете королевы Марии. "Они в основном живут на юге Англии и благополучны. Они поддерживают сильную линию на правопорядок, одобряют низкие налоги, но считают, что общественные услуги важны и должны финансироваться должным образом, особенно школы, полиция и, конечно же, служба здравоохранения", — добавляет Бэйл.

Не удивительно, что, учитывая рост стоимости жизни, основной вопрос дебатов заключался в том, как управлять экономикой. Трасс призывает к другому подходу, отличному от повышения налогов во времена Джонсона, и утверждает, что немедленное снижение налогов приведет к росту.

Сунак считает это фантастикой, учитывая, что Великобритания все еще восстанавливается после экономического шока, вызванного пандемией Covid-19.

Работа по объединению партии будет сложной для любого из кандидатов, учитывая, что их сторонники поливают друг друга грязью в течение долгого жаркого лета.

И если враждующие группировки не смогут преодолеть эти разногласия, они могут обнаружить, что лишили себя шансов остаться у власти и будут вынуждены уступит власть оппозиционной партии лейбористов. Ставки очень высоки, но очень немногие в Консервативной партии ведут себя так, будто понимают, что это так.

Ранее данные опроса показали, что в гонке на пост премьера Великобритании лидирует Лиз Трасс.

Напомним, что в финал гонки за пост премьера в Британии вышли Лиз Трасс и Риши Сунак. Победителя объявят 5 сентября.