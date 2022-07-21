Глава Министерства иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс обходит своего конкурента, экс-главу Казначейства Риши Сунака, в гонке за право стать премьер-министром страны на 24%.

Согласно данным опроса, 730 членов Консервативной партии, проведенного YouGov, Лиз Трасс выбрали 62% опрошенных, Риши Сунака – 38%.

Напомним, в финал премьерской гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. Трасс набрала 113 голосов, а Сунак - 137.

Выбыла из списка претендентов замминистра торговли Пенни Мордонт, хотя до этого все время шла второй, а СМИ считали ее главным конкурентом Сунака.

Теперь за будущего главу партии и премьера Великобритании будут голосовать члены Консервативной партии со всей страны - всего около 200 тысяч человек. Голос за своего фаворита они отдадут по почте.

Объявление результатов ожидается 5 сентября.

Ранее мы писали, что 18 июля на очередных теледебатах в Британии победил Риши Сунак. Кандидаты обсудили Путина и вспомнили об Украине.

Также "Страна" сообщала, что Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.