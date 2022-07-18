В Великобритании состоялись очередные теледебаты между пятью кандидатами за должность главы Консервативной партии, который займет место действующего премьер-министра Бориса Джонсона.

На этот раз участники дискуссий вспомнили про Украину и внешнюю политику в целом.

Так, на вопрос "готовы ли они принять участие в очных переговорах с Путиным на саммите G-20?" все ответили "нет" за исключением Лиз Трасс. Она заявила, что "поедет туда и вызовет Путина" перед "важными колеблющимися странами".

Риши Сунак, в свою очередь, напомнил, что отказался от поездки на встречу Большой двадцатки, когда там был представитель России.

Про Украину вспомнила Кеми Баденох. Она заявила, что "поддерживает политику Бориса Джонсона по отношению к Киеву".

Том Тугендхат решил "похвастаться" тем, что "изменил политику правительства по вопросу Китая и России, став на передний край спора с ними".

"То есть, все участники готовы продолжать нынешнею внешнюю политику Британии по отношению к Украине и России", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Также кандидатов еще раз спросили про их отношение к Джонсону. Ведущий попросил поднять руку того, кто готов взять его в свое правительство. Результат - никто руку не поднял.

Победу на дебатах одержал бывший глава Казначейства Риши Сунак. За него свои голоса отдали 24%.

Второе место - за председателем спецкомитета по инностранным делам Палаты общин Томом Тугендхатом. Он набрал 19% голосов респодентов.

Далее идут младший министр по торговой политики Пенни Мордаунт (17%), министр иностранных дел Лиз Трасс (15%) и экс-министр по вопросам местного самоуправления Кеми Баденох (12%).

Напомним, во второй тур выборов премьер-министра Великобритании прошли шесть кандидатов. По результатам этого тура выбыла генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман. Оставшиеся пять кандидатов продолжат участвовать в серии голосований. В следующих турах будет исключаться кандидат, набравший меньше всего голосов. Такие туры будут продолжаться, пока не останутся два последних кандидата. Этот процесс должен завершиться к летним каникулам парламента 21 июля.

Ранее мы писали, что кандидат на пост премьера Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.