Кандидат в премьер-министры Великобритании, младший министр по торговой политике, экс-министр обороны Пенни Мордонт пообещала в случае ее избрания премьером продолжить линию Бориса Джонсона на поддержку Украины.

Об этом она заявила в комментарии The Telegraph.

"Став премьер-министром, я возьму на себя ведущую роль в ответе Запада на эту жестокую агрессию и позабочусь о том, чтобы наши украинские друзья в конечном счете добились своей свободы", - сказала она.

Мордонт также пообещала запустить программу поддержки предпринимателей и инвесторов, работающих с украинскими компаниями. В ее планах - расширение "обучения личного состава ВСУ в Великобритании" и усиление информационной помощи Украине "для противостояния российской дезинформации".

При этом Мордонт добавила, что Великобритания "не стремилась к конфронтации с Россией".

Ранее мы писали, что британская пресса пророчит экс-министру обороны Пенни Мордонт роль конкурента Риши Сунаку в гонке за пост премьера.

Также "Страна" рассказывала, что кандидат на пост премьера Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Владимира Путина в Украине в случае избрания ее премьером Британии.