В Великобритании прошли первые теледебаты кандидатов в премьер-министры страны. В них участвовали пять претендентов.

Об этом сообщает Sky News.

Победу одержал не признанный фаворит, глава Казначейства Риши Сунак, а председатель спецкомитета по делам Палаты общин страны Том Тугендхат.

Опрос показал, что 36% людей отдали свои симпатии Тугендхату. А Сунаку достались 25%.

Третье место между собой разделили младший министр по торговой политике Пенни Мордонт и экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох. Они получили по 12%.

Замыкает список глава МИД Великобритании Лиз Трасс, за которую проголосовали 6%.

Уточним, что в отчетах о дебатах в британских СМИ практически не упоминается вопрос Украины. Вместо этого основной упор был сделан на внутренних проблемах страны.

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