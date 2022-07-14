Завершился второй тур выборов главы Консервативной партии Великобритании.

Об этом сообщает ВВС.

Результаты таковы:

Риши Сунак (экс-глава минфина) - 101 голос;

Пенни Мордонт (младший министр по торговой политике Великобритании) - 83;

Лиз Трасс (глава МИД) - 64 голоса;

Кеми Баденох (экс-министр по вопросам равенства и местного самоуправления) - 49 голоса за;

Том Тугендхат (председатель специального комитета по иностранным делам Палаты общин) - 32;

По результатам этого тура генпрокурор Англии и Уэльса Суэлла Браверман выбыла.

Оставшиеся пять кандидатов продолжат участвовать в серии голосований. В следующих турах будет исключаться кандидат, набравший меньше всего голосов. Такие туры будут продолжаться, пока не останутся два последних кандидата. Этот процесс должен завершиться к летним каникулам парламента 21 июля.

Ранее мы писали, что британская пресса пророчит экс-министру обороны Пенни Мордонт роль конкурента Сунаку в гонке за пост премьера.

Также "Страна" рассказывали, что кандидат на пост премьера Лиз Трасс пообещала обеспечить поражение Путина в Украине в случае избрания премьером Британии.