Великобритания передаст Украине еще 10 самоходных артиллерийских установок в ближайшее время.

Об этом сказал премьер-министр страны Борис Джонсон во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским, передает пресс-служба британского правительства.

Джонсон пообещал также, что Лондон поставит украинской армии барражирующие боеприпасы, и выразил уверенность, что Украина сможет вернуть себе территории, захваченные РФ.

Также они обсудили важность скорейшего вывоза украинского зерна, ситуацию с пленными британцами, воевавшими за ВСУ, и послевоенное восстановление Украины.

Оба лидера обсудили "Евровидение-2023", право проведение которого отобрали у Украины и передали Британии. Джонсон сказал, что они попросили EBU рассмотреть предложения Украины по этому мероприятию.

Также сегодня стало известно, что Шотландия и Уэльс выделили 100 миллионов фунтов на военную поддержку Украины.

А глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что Британия намерена конфисковать российские активы и передать их Украине.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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