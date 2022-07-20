В Великобритании в финал премьерской гонки вышли глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак. Трасс набрала 113 голосов, а Сунак - 137.

Выбыла из списка претендентов замминистра торговли Пенни Мордонт, хотя до этого все время шла второй, а СМИ считали ее главный конкурентом Сунака.

Теперь за будущего главу партии и премьера Великобритании будут голосовать члены Консервативной партии со всей страны — всего около 200 тысяч человек. Голос за своего фаворита они отдадут по почте.

Объявление результатов ожидается 5 сентября.

Главный фаворит гонки, 42-летний Сунак – этнический индус из Пенджаба и британец во втором поколении. Окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику, а также получил степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете. Основал глобальную инвестиционную компанию с оборотом в 1 млрд долларов, специализировавшуюся на поддержке малого бизнеса в Великобритании. Он был одним из первых министров, потребовавших отставки Бориса Джонсона.

Тем временем уходящий в отставку премьер-министр Борис Джонсон произнес финальную речь в Палате общин, использовав цитату из "Терминатора". "Hasta la vista, baby" - процитировал фразу из "Терминатора-2" премьер во время финальной речи в Палате общин.

Борис Джонсон также дал собственные рекомендации преемнику. По его словам, главное - это держаться ближе к США и Украине.