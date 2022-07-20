Уходящий в отставку премьер-министр Британии Борис Джонсон оригинально попрощался, выступая в палате общин.

"Hasta la vista, baby" - процитировал фразу из "Терминатора-2" премьер во время финальной речи в Палате общин.

Борис Джонсон также дал собственные рекомендации преемнику. По его словам, главное - это держаться ближе к США и Украине.

Напомним, что Борис Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Ранее он полетал на истребителе и уподобил свое премьерство полету на самолете.

"Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому. Но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь", - сказал Джонсон.

Между тем в Великобритании полным ходом идет предвыборная кампания: уже состоялись очередные теледебаты между пятью кандидатами за должность главы Консервативной партии.

В гонке за пост британского премьера осталось всего три кандидата: экс-глава Минфина Риши Сунак, младший министр по торговой политике Великобритании Пенни Мордонт, глава МИД Лиз Трасс.

До конца этой недели в гонке за кресло премьер-министра останутся всего два кандидата.