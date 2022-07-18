Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон полетал вторым пилотом на истребителе Eurofighter Typhoon. После этого политик сравнил три года своего премьерства с пребыванием в кабине военного самолета.

Об этом пишет Sky News.

Джонсон не просто полетал на истребителе, но и успел снять в кабине короткое видео, на котором рядом с его самолетом идет дозаправка в воздухе другого.

Сайт телеканала Sky News уточняет, что видео Джонсон снял на мобильный телефон еще на прошлой неделе, когда в Фарнборо состоялись учения ВВС Британии с отработкой дозаправки в полете. Однако в сеть видеокадры попали только 18 июля.

Джонсон уподобил свое премьерство полету на истребителе и заверил, что готов передать управление страной своему преемнику.

"Я собираюсь без проблем передать управление кому-то другому. Но кто бы это ни был, я могу сказать вам, что сдвоенные двигатели этого консервативного правительства будут реветь", - сказал Джонсон.

Он добавил, что провел "три счастливых года в кабине", имея в виду свое премьерство.

Джонсон будет выполнять обязанности главы партии и правительства, пока не будет выбран новый.

Между тем в Великобритании полным ходом идет предвыборная кампания: уже состоялись очередные теледебаты между пятью кандидатами за должность главы Консервативной партии.